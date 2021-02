(VIDEO) UZNEMIRUJUĆE: Dva strašna pada skijašica u Italiji, uslijedio je lom noge i jezivi urlik

Dva strašna pada vidjeli smo danas na skijaškoj utrci superveleslaloma za skijašice koja se vozila u talijanskoj Val di Fassi.

Rosina Schneeberger i Kajsa Vickhoff Lie zabile su se u zaštitnu ogradu pri velikoj brzini i pretrpjele teške ozljede. Vjeruje se da je došlo do frakture potkoljenica.

Pogledajte videa:

Graphic Warning: Another crash Sunday during the women’s super-G World Cup race as Austria’s Rosina Schneeberger crashed and was removed by helicopterhttps://t.co/r1vjKn2qX0… pic.twitter.com/wzyBK9ax85

— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 28, 2021