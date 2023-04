(VIDEO) UZNEMIRUJUĆA SNIMKA, NOGOMETAŠ (23) UMRO NA TERENU: Igrači su ekspresno reagirali, ali nije mu bilo pomoći

Tužne vijesti dolaze nam iz Irana. Jedna situacija koja se nažalost ponavlja u nogometu, još jedna iznenadna smrt na travnjaku…

Za nogomet kažu da je najrizičniji u tom pogledu, ako netko ima nekakvih, makar i skrivenih problema sa srcem, nažalost, u tom slučaju tragedija je nekad neizbježna.

Dakle, tragična vijest i snimka stiže iz Irana. Amirhossein Shirchi, igrač iranskog drugoligaša Shohade Babolsar, u sedmoj minuti utakmice protiv Naft Gachsarana srušio se na travnjak.

Kako taj 23-godišnjak nije davao znakove života, igrači su ekspresno reagirali, panično pokušali dozvati liječničko osoblje.

Tom nesretniku hitno je ukazana pomoć i vozilom je prebačen u bolnicu, ali preminuo je putem. Nesretni nogometaš imao je srčanu bolest, što je potvrdio prvi čovjek Babolsara.

U svakom slučaju, prizor koji je još jednom upozorio da su potrebiti svi nužni pregledi kad je nogomet u pitanju.

U nastavku možete pogledati snimku, koja može biti uznemirujuća…

⚠️ Content warning

Amirhossein Shirchi’s last moments, before collapsing on the ground and passing away on the way to the hospital. https://t.co/RhPUylCVrH pic.twitter.com/iKj5fDapE3









— Erfan / عرفان (@Eri1806) April 26, 2023