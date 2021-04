(VIDEO) UŽASAN UVOD U SPEKTAKL: Huligani napali Realov autobus

Real Madrid na Anfieldu brani prednost od 3:1 protiv Liverpoola u četvrtfinalu Lige prvaka, a uvod u utakmicu bio je vrlo ružan.

Dok se čeka nogometni spektakl koji na legendarnom stadionu neće biti uljepšan nazočnošću gledatelja, neki Liverpoolovi navijači dali su do znanja da su oni ipak tu, ali to su napravili na sasvim pogrešan način.

Dok je Realova momčad stizala na Anfield, uvod u veliku utakmicu donio je napad kamenjem na autobus gostiju.

Sreća u ovom ispadu je da nije bilo stradalih s obzirom na to da je kamenje oštetilo samo vanjski dio stakla autobusa.

😳@RealMadrid’s team bus has been attacked on their way to their @ChampionsLeague 2nd leg vs @LFC! pic.twitter.com/cOzWPrpOoq









— SPORF (@Sporf) April 14, 2021