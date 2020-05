(VIDEO) URNEBESNA SNIMKA IZ BOLNICE: Poraženi borac razveselio fanove objavom

Američki Justin Gaethje novi je UFC-ov privremeni prvak lake kategorije.

Justin je oduševio borilački svijet, kada je u četiri i pol runde demolirao favoriziranog Tonyja Fergusona čiju je agoniju prekinuo sudac minutu prije završetka pete runde.

“Znao sam da sam dobar, da sam pravi ubojica i da mogu ovo napraviti. Nema ništa bolje od adrenalina, a on kola mojim venama. Sve je ovo plod rada, a radim za to otkako sam imao četiri godine. Nikad nisam gledao na ono što je bilo jučer, nego sam se samo pripremao za ono što mi slijedi, naglasio je Gaethje.

How TF is this man still standing😳 #UFC249

@jimrome pic.twitter.com/4ulnYsphWa

Prema službenim objavama UFC-a Gaethje je čak 100 puta Fergusona u glavu. Mnogi od tih udaraca bili su jako teški, ali Ferguson je trpio dok je mogao. On je sa druge strane pogodio 64 puta, ali je izračunato da je intenzitet tih udaraca bio dosta lakši u većini slučajeva.

Ovaj meč ostat će upamčen kao jedna od onih borbi u mješovitim borilačkim vještinama u kojima uopće nije bilo borbe u parteru, a niti pokušaja rušenja. Kada se sve zbroji i oduzme Ferguson je imao 45 posto uspješno bačenih udaraca, dok je postotak amerikančevih pokušaja na kraju bio 72 posto.

Ferguson je nakon nebrojenih udaraca koji su direktno odsjeli na njegovoj glavi završio u bolnici odakle se javio fanovima, dajući do znanja da je još uvijek onaj dobro stari Ferguson, veselog i neslomljivog duha.

"Recovery🌱Dayze" 🦸‍♂️ When You're About To Get Discharged From The Hospital #LetMeOut 💪😆🤙 # MothersDayVibes Post-Fight #ufc249 🇺🇸🏆🇲🇽

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) May 11, 2020