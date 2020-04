(VIDEO) TUŽNO PRISJEĆANJE LIVERPOOLA: Prošla je 31 godina od najveće nogometne tragedije na stadionima

15. travnja 1989. godine trebao je biti praznik nogometa na Otoku, a pretvorio se u najveću tragediju ikad viđenu na sportskim terenima. Sve je bilo spremno za veliku utakmicu polufinala FA cupa između Liverpoola i Nottingham Foresta. Lokacija Sheffield, stadion Hillsborough.

Prije samog početka na tribini s navijačima iz Liverpoola došlo do strašne gužve, u kojoj je pod nogama mase ili na ogradi skončalo živote 96 ljudi, od toga najviše djece, tinejdžera a bilo je tu i žena. Najmlađe žrtva imala je deset godina. Bio je to bratić legendarnog kapetana Liverpoola Stevena Gerrarda. Danas je Liverpool kao i svake godine posebno tih, bez obzira na pandemiju koronavirusa koja je i u Engleskoj uzela maha. Prisjeća se svoje velike tragedije koja je grad zavila u crno.

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.

Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 14, 2020