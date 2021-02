(VIDEO) TRAGEDIJA U RINGU! Smrt ga je dočekala na humanitarnom meču

Pakistanski boksač Aslam Khan (27) preminuo je od nokauta na humanitarnom meču protiv Wali Khan Tareena.

Tragedija se ne bi dogodila da je na mjestu održavanja humanitarne priredbe bio liječnik koji mu je mogao pružiti prvu pomoć nakon fatalnog udarca.

No kako nažalost liječnika nije bilo u blizini, Khan je prevezen u privatnu bolnicu u Karachiju, gdje je i umro.

Kako se uspostavilo za prijevoz do bolnice trebalo je previše vremena te je nesretnog boksača na kraju to koštalo života.

It's saddening to hear about sports tragedies. @iamfalconwaseem rightly puts it that many fatalities in combat sports can be avoided with thorough prior checkups, eagle-eyed ringside doctors, empathic referees and corner men. #BoxerMuhammadAslam#boxing #sports https://t.co/kMNsjSkGrU









— Hammad F. Qambrani (@farisbaluch) January 31, 2021