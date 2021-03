(VIDEO) TOTTI JE UŠAO U POVIJEST JEDNOM REČENICOM: ‘Ako netko želi da igram za njega neka kupi moju Romu!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Činjenica jest, Francesco Totti se s Romom nije naosvajao trofeja, osvojio je tek jedno prvenstvo, ali zanimljivo da je sedam puta bio drugi, no kruna karijere sigurno mu je nenadani svjetski trijumf u Njemačkoj 2006. godine. Unatoč svega, Totti nije popuštao, nije napuštao Romu ni kada su pred njim dolazili s kuferima novca. Odbijao je ponude Milana, Juventusa i Chelseaja, a kada ga je 2001. osobno nazvao predsjednik Reala Florentino Perez i rekao mu da ga želi u momčadi, Totti je frajerski rekao: – Gospodine Perez, mogu igrati za vas, ali samo ako kupite Romu.

Njemu se svi dive, ponajprije jer nitko ne bi postupio kao on. Ostao u jednom klubu 25 godina, zaigravši za njega 700 utakmica, odbivši sve ponude. Kojih je, i te kakvih, bilo napretek. Francesco Totti o kojem ovih dana iznova pišu svi svjetski mediji za svoju Romu debitirao je još 28. ožujka 1993. godine, u igru ga je uveo poznati srpski stručnjak Vujadin Boškov. Od tada, pa sve do dana današnjeg, Totti nastupa samo za jedan klub, za svoju Romu, a u međuvremenu je bio i svjetski prvak s talijanskom reprezentacijom na smotri u Njemačkoj 2006. godine.

Totti je debitirao za Romu kao šesnaestogodišnjak, sada je u četrdesetoj godini. I još uvijek odlučuje utakmice, kao neki dan kada je s golom i asistencijom bio ključni čovjek Romine 3-2 pobjede protiv Sampdorije. No, navijače i fotoreportere najviše je impresionirala Tottijeva predanost, dok je stadion prao silan pljusak on se jedini zagrijevao tijekom predaha između dva poluvremena, htijući u što boljoj formi ući na teren. Nakon 23 godine nastupa za prvu momčad on se i danas ponaša kao da svaku utakmicu – debitira.

Pogotkom protiv Sampdorije Totti je došao do sjajnog rekorda on je jedini nogometaš u talijanskoj povijesti koji je zabio gol u svakoj sezoni u kojoj je igrao, a riječ je o 23 sezone. Vjerovali ili ne?

Veliki, najveći Totti stekao je poštovanje cijelog nogometnog svijeta:

“Totti je najposebniji nogometaš kojeg sam ikada vidio. Loptu je na taj poseban način mogao udarati još samo Gigi Riva, no samo lijevom nogom, dok Francesco ima obje”.

Capello ga zacijelo dobro zna, pet godina mu je bio trener.

Priča je počela kada je Francesco imao samo 12 godina, vidjeli su ga Milanovi promatrači i predložili njegovim roditeljima d aim klub sa sjevera Italije pronašle zaposlenje a da mali Francesco zaigra u podmlatku Milana. No, uporan kao i danas Francesco je inzistirao da ga tata i mama odvedu u Romu, jer je dječak bio zaljubljen u tadašnjeg kapetana Rome, Giuseppea Gianninija.

Tako je i bilo. Mali Francesco skrasio se u Rimu sa svojim roditeljima i sve ostalo je antologija, kolikogod to patetično zvučalo.

Idemo dalje, da je njegova strast za Romom nešto nedoživljeno na nogometnim prostorima svjedoči i njegova čuvena izjava koju navijači Rome često ispisuju i na svojim transparentima:

“Varao sam sve svoje djevojke, ali Romu neću nikada. Ne treba napuštati svoje siromašne roditelje kako biste živjeli s bogatim strancima”.

I novinari ga vole, ne samo zbog izvedbi na terenu, već i zbog sjajnih izjava: Pogledajte ovu:

“Smisao života je život sa smislom. Ja to imam”!

Koliki je ljubimac navijača ne treba naglašavati, zovu ga kraljem, a neki ga hoće beatificirati u Vatikanu. No, kada nekoliko navijačkih generacija svjedoči potezima i ponašanju ovog nogometnog i životnog velemajstora posve je jasno otkud tolika ljubav.

Kada se prije nekoliko godina povela rasprava u talijanskoj sportskoj javnosti do kada bi Totti mogao igrati prvoligaški nogomet sam Totti sve je presjekao istupom:

“Vrijeme leti, a sve što sam radio, radio sam sa strašću. Želim da se to nastavi, nadam se da ću dočekati četrdesetu na terenu u Rominom dresu. A poslije? Poslije želim raditi u Romi”!

Klub mu je ponudio šestogodišnji ugovor za mjesto tehničkog direktora.

Totti je nogometu podario ono što mu danas najviše nedostaje. Profinjenost, eleganciju i inteligenciju, uz upornost i beskompromisnost koja mu je u karakteru. Njegove partije su ponajprije lijepe, ne samo čvrste i na visokoj razini, već uvijek uz dodatak svojih šarmantnih nogometnih misli. Njegova su asistencije posebne, baš kao što su posebni i njegovi golovi. Lijevom, desnom, glavom, unutarnjom, vanjskom, felšom, dodirom. On razmišlja što ćes loptom dok lopta još putuje k njemu.

Posebna frizura, stas i broj deset na leđima i boje Rome, slika je koju percipira svaki nogometni zaljubljenik. Nema igrača kojeg se toliko voli. Zapravo, nema zvijezde na svijetu koja se ne mrzi ni kod suparnika. Njemu u Italiji plješću i suparnički navijači. To se nikad prije nije dogodilo. Nikad!

Totti je dokazao kako se poštenim radom bez ambicije za materijalnim bogatstvom može opstati u suvremenom nogometu. Kritičari govore da mu je na ruku išla okolnost što je u Romi uvijek bio prvi, jer Roma nikad nije imala previše zvijezda, te je kao takav mogao zasjeniti sve ostale pojedince. No, on je igrač takve snage da bi zacijelo bio prvi gdjegod bi došao. I tu je jedina šteta što to nismo spoznali, ali onda ne bismo imali ovu prekrasnu priču o lojalnosti, ljubavi i poštenju.

Totti nije i neće biti ni približno najstariji igrač koji je igrao u Seriji A. Najstariji igrač koji je zaigrao u Seriji A je Marco Ballotta s 44 godine i 38 dana. Totti je na toj ljestvici tek na 15. mjestu. On niti ne želi juriti taj rekord. No, na najvišoj razini tako dugo i tako dobro nije igrao nitko.

Totti je tako ušao u svijet najvjernijih, riječ je o posebnoj vrsti ljudi i nogometaša koji u žestokom ritmu trofeja i novca mijenjaju klubove kao donje rublje. Milanov Maldini, Unitedovi Scholes i Giggs i Liverpoolov Gerrard.

Ni hrvatska nogometna povijest nije imuna na takve junake. Recimo, Dražen Ladić je sličan primjer, pa i Bernard Vukas. I oni su proveli igračke živote u svojim klubovima, odbijali ponude, no tada je takvih primjera bilo podosta, danas su oni raritetna vrijednost.

Tottijeva karijera obilježena je brojnim sličicama koje ne blijede.

Znao se veseliti svakoj dobro dodanoj lipti, golu, driblingu, navijačkom pokliku. Njemu je sve bilo zanimljivo i svemu se veselio. Zbog njega se dolazilo na stadione. K tome, volio je proslavljati pogotke obilježavajući tako i posebne događaje iz svog života. Dijelio je svoju sreću s cijelim svijetom, s tribinama. Mnoge njegove proslave pogodaka posvećene su njegovoj sadašnjoj supruzi Ilary Blasy.

Totti je najavio dolazak svog prvog djeteta, tako što je nakon pogotka legao na atletsku stazu stadiona Olimpico sa loptom ispod dresa, glumeći porođaj. Nekoliko godina je pogotke proslavljao laganim trčanjem, ljubeći stisnutu šaku u čast svojoj supruzi. Potom je svoja slavlja posvetio malom Christianu. Nakon svakog gola Totti je sisao palac imitirajući malo dijete.

Veselje koje je podario iskonskim nogometnim zaljubljenicima vraća je vjeru u nogomet nakon svih afera, namještenih rezultata, prevara, sudačkih grešaka i previda, grubosti, netolerancije, rasizma. Totti je uvijek bio čist kao suza i razdragan kao mališan. On je dao puno ljubavi, a dobio je još više ljubavi, bez da ju je tražio. On je osvajao čistoćom sportskog duha.

Povrh svega, bio je duhovit, opisivao je nogomet svojim uzrečicama koje su nas beskrajno nasmijavale… Kad abi izgubio utakmicu znao je reći:

“S lijepim ženama je kao s nogometom. Veselimo se lijepom vikendu, a nakon toga smo beskrajno razočarani”!

Ne, ne i ne, dragi naš Totti. Ti nikad nisi razočarao!

Pa čak ni onda kada te već ostarjelog trener Spaletti poslao da gledaš utakmicu s tribine, jer si se požalio da te uvodi u igru zadnjih pet minuta kao da si junior i početnik. Sjeo si na tribine i slušao pjesmu desetke tisuće navijača; “Samo je jedan Totti, samo je jedan kapetan”.

Da, trener teško podnose kad je netko veći od njih. Totti to definitivno i jest, on je veći i od nogometa!