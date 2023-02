(VIDEO) TOTALNO LUDILO NA TRIBINAMA LIGE PRVAKA: Klub im rastura, a oni se potukli međusobno!

I dok cijeli svijet priča o sjajnom Luki Modriću i velikoj pobjedi Reala protiv Liverpoola nekako u pozadini Napoli je s 2:0 slavio protiv Frankfurta u gostima.

Potvrda je to sjajne sezone za Napoli koji jurišaju po prvi naslov još otkad je Marad0na otišao iz kluba. Napoli je poveo u 40. minuti. Lobotka je “ukrao” loptu na sredini uposlivši Lozana koji je s desnog krila poslao savršeni ubačaj za Osimhena, a Nigerijac pogađa za 1-0.

Sedam minuta kasnije Napoli je zabio i drugi gol. Gruzijac Kvaratškelija je dobio loptu u dubinu i potom je petom ostavio za Giovannija Di Lorenza koji je precizno pogodio u donji lijevi kut.

Pravo ludilo bilo je na tribinama stadiona. Frankfurtovi navijači su poznati po svojim bakljama te velikom broju zastava pa su s toga i ovaj put napravili odličnu atmosferu.

20.02.2023, Napoli🇮🇹 fans fight in own sector in Frankfurt🇩🇪 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/qquAKXG89B

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 21, 2023