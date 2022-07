(VIDEO) TOTALNI KAOS NAKON UTAKMICE: Navijači Zrinjskog žestoko se ‘mlatili’ s policijom, letjele i stolice

Nažalost, ne može bez nereda na ovim prostorima, bar kad su u pitanju navijači i odanost prema klubu. No može se i bez vijesti o uhićenjima…

Naime, nakon ispadanja od Šerifa u Ligi prvaka, mostarski Zrinjski je europsko putovanje nastavio u 2. pretkolu Konferencijske lige, a vrlo uspješno je bilo njegovo gostovanje u Tirani.

Rezultatski uspješno. Tako je jedini gol na utakmici postigao Nemanja Bilbija iz penala, a u ovom susretu Plemići su imali i veliku podršku s tribina.

Iako su svoju momčad korektno bodrili na tribinama, to se ne može reći po završetku susreta nakon kojeg je uslijedio obračun s policijom.

After the football game between #Tirana and #ZrinjskiMostar, in 🇦🇱, dozens of #Bosnian fans were arrested after attacking the police. The #police used tear gas.#Albania #Tirana pic.twitter.com/kAZ9L3ccBd

— Osman Stafa (@StafaOsman) July 19, 2022