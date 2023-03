(VIDEO) TOTALNI KAOS NA DERBIJU U BEOGRADU! Velika tuča igrača i minimalna pobjeda Zvezde

Vječiti derbi, kako se prema utakmici između Crvene zvezde i Partizana vole referirati u susjedstvu, u petak je odigran po 169. put, a crveni-beli slavili su 1:0 i samim time zapravo osigurali titulu.

Odlučujući gol pao je već u petoj minuti, kada je igrač Zvezde Argentinac Vigo želio centrirati, ali njegov centaršut se lagano odbio od igrača Partizana i završio je u mreži. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon toga Vigo je potrčao prema navijačima Partizana i simulirao je pucanje, što nije dobro palo Grobarima i tada je prvi put zaiskrilo.

Utakmica prožeta grubostima

Nakon gola bilo je nekoliko prilika s obje strane, ali većinu prvog, a i drugog poluvremena igrači Zvezde i Partizana proveli su u svađi na terenu, prekršajima i raspravama.

Navijači su isto dali svoj obol bakljadama, a prvi dulji prekid dogodio se u 70. minuti kada su se sudarili Belić i Pešić glavama, a Belić je kratko izgubio svijest, da bi poslije bio zamijenjen.

