(VIDEO) TORCIDA NAPALA UZ POMOĆ DOMAĆIH? Evo što se krije iza sramotnih nereda

“U ovom trenutku ne mogu potvrditi ima li ili nema uhićenih. Čekamo sve podatke s terena, također i iz Porta, gdje su bili Hajdukovi navijači, pa vam informacije možemo dati poslije našeg jutarnjeg brifinga u 9 sati vezanog za noćašnje događaje”, rekao je dežurni policajac u telefonskom razgovoru za Hinu u 6 sati ujutro.

Hajduk čeka veliko gostovanje u Portugalu, ali mrlja je već bačena i pitanje je kako će sve to utjecati na nogometaše Vitorije, ali i Hajduka. Sigurno će domaćini imati motiva više da daju gas.

Kao što smo pisali, navijači Hajduka, “Hrvati u crnom”, kako su to objavili portugalski mediji, bacali su baklje, stolice na turiste u centru grada.

Iako je policija prvo pisala o “manjim incidentima”, poručuju da slijedi detaljna analiza onoga što se događalo protekle večeri, noći.

Naime, oko 22:30 je skupina navijača zamaskiranih lica te većinom odjevenih u crno bacala stolice i baklje po kafićima u Guimaraesu. Na snimkama objavljenima u portugalskim medijima vide se ljudi na terasi kako ustaju pa bježe dok okolo padaju upaljene baklje, čuje se lomljava stakla i vidi se kako nasrću navijači.

“Mi sada nadgledamo njihovo ponašanje kako bismo spriječili eventualne nove takve situacije”, rekao je izvor iz policije.

“Bacali su na nas sve što im se našlo u rukama, ali bez fizičkog okršaja”, rekao je svjedok Paulo Cesar Goncalves u izjavi za Lusu na gradskom trgu Oliveira. Dodao je da su vlasnici kafića zvali policiju, ali nije bilo odgovora.

Oglasila se i domaća navijačka skupina Vitora Sempre koja traži ostavku šefa policije.

“Policija nije bila sposobna spriječiti ovo što se dogodilo niti je odmah odgovorila na događaje”, dodaje se.

UECL. 10.08.2022

Vitória SC – Hajduk Split.

Torcida Split (Hajduk Split) & NO NAME Boys (Benfica) are causing chaos in Guimarães and looking for Vitória SC (White Angels) the night before the game.#hooligans #ConferenceLeague pic.twitter.com/cbD7xZoXbZ

