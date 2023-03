(VIDEO) TEŽAK PAD U PORTUGALU! Nakon sudara ostao je samo ležati na stazi

Moto GP vikend u Portugalu protekao je obilježen i teškim padovima, kada prvo je na prvom slobodnom treningu nastradao španjolski vozač kojeg je nakon pada još i pogodio motor, a nesreća je bilo i u samoj utrci.

U trećem zavoju je Marc Márquez, svjetski prvak i jedan od najuspješnijih vozača u povijesti, ušao u nezgodan kontakt s Jorgeom Martinom, da bi potom zakačio i Miguela Oliveiru.

Marquezu je motor proklizao ispod motora Oliveire, koji je samo izbačen iz sjedala i nakon klizanja po stazi ostao je samo ležati, dok je Marc odmah krenuo zvati pomoć. Video sudara pogledajte OVDJE.

If a punishment is to be handed to Marc Márquez, what should it be?#PortugueseGP pic.twitter.com/yGab62nrHv

