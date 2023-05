(VIDEO) ‘POPILI SMO NEKOLIKO VOTKI TE VEČERI’! Šuker se prisjetio nerazdvojnih dana s poznatim ‘komšijom’

Davor Šuker imao je puno velikih uspjeha i pamti puno posebnih trenutaka dok je bio u akciji na terenu, iz hrvatskog kuta gledanja, ponajprije s 35 golova koje je zabio za Vatrene, a s njima je i dalje rekorder hrvatske reprezentacije. Bilo je i sjajnih večeri u klupskom dresu, a jedna od onih koja se najviše pamti dogodila se dok je igrao za Real i sa suigračima je slavio prvi naslov prvaka Europe madridskog klupskog velikana nakon duge ‘suše’.

Trajala je čak 32 godine, od 1966. do 1998., a bila je prekinuta u finalnoj večeri Lige prvaka u Amsterdam Areni, u susretu u kojem je Real slavio s 1:0 protiv Juventusa, a odlučujući gol zabila je legenda iz hrvatskog susjedstva. Junak je bio Crnogorac Predrag Mijatović koji se upisao na semafor u 66. minuti, u ključnom trenutku koji je vodio do proslave Realove sedme titule prvaka Europe.

U Madridu su nakon toga slavili još sedam trofeja u Ligi prvaka, sada su na velikih 14, a u dolasku do posljednjih pet sudjelovao je i Luka Modrić. S drugim Hrvatom u momčadi se, pak, pamti posebna sezona u kojoj je bilo prekinuto 32 godine dugo čekanje na veliki europski trofej. Tada je jedan od Realovih aduta svojim golovima bio Šuker, s posebnom finalnom večeri koja je i hrvatskom strijelcu ostala u sjećanju iako je protiv Juventusa najveći dio susreta proveo na klupi i ušao je tek u 89. minuti.

Od te večeri je prošlo puno vremena, ove subote bit će punih četvrt stoljeća, a 25 godina kasnije, svega se prisjetio španjolski AS. Poznati sportski list odveo je Predraga Mijatovića na travnjak amsterdamskog stadiona koji se danas zove Johan Cruyff Arena, a s tog mjesta je crnogorski strijelac nazvao Davora Šukera i imao je posebnu poruku za svojeg bivšeg kolegu iz napada Real Madrida.

“Davore, sjećam se da si mi znao reći da moram na spavanje jer ćemo sutra igrati”, bile su Mijatovićeve riječi.

“Baš je bilo tako, a kakav si gol samo zabio”, odgovorio je Šuker, koji je prije te večeri imao i najavu da će upravo Mijatović biti strijelac u finalu.

“Popili smo nakon te pobjede nekoliko vodki s Red Bullom”, dodao je veliki hrvatski napadač.

U priči o velikoj finalnoj utakmici koju je donio AS, Španjolci su istaknuli i posebnu vezu koju su Šuker i Mijatović imali u zajedničkim godinama u Realu, od 1996. do ’99.

Često se u španjolskim medijima u pričama o poznatima iz Hrvatske i iz susjednih zemalja zna spomenuti i Balkan, a bilo je tako i ovom prilikom u poznatom sportskom listu, s riječima da se u razgovoru Šukera i Mijatovića uspostavila “balkanska veza”.

Na terenu su u tim godinama surađivali u zabijanju golova, a razgovor kojim su se vratili u prošlost otkriva da je odnos bio blizak i dok se nije igralo.

Puno godina kasnije, Davor Šuker se u jednom razgovoru za španjolsku Marcu vratio na tu večer.

“Bio sam uvjeren da ćemo pobijediti i da će Peđa biti ključni igrač”, kazao je hrvatski majstor iz napada, dodajući da Real tada nije bio favorit protiv Juventusa, što je Madriđanima odgovaralo.

“Imali smo sjajnu momčad, bili smo prava grupa i na koncu smo napravili nešto golemo”, dodao je Šuker.

“Peđa je zabio, ali djelovalo mi je kao da je cijela momčad svojom mentalnom snagom ugurala tu loptu u mrežu”, zaključio je hrvatski golgeterski as.

🗞️ AS’s Cover | Mijatovic on his goal in the Seventh Real Madrid Champions: “That goal changed my life.” pic.twitter.com/kKsaNVO5BR

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) May 16, 2023