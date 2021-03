(VIDEO) SUDAC U BRAZILU NIJE IMAO IZBORA: Pogledajte što je uradio na terenu

Na utakmici brazilskog kupa između Boaviste i Goisa, sudac Denis da Silva Ribeiro Serafim obavio je malu nuždu na terenu.

Boavista je pobijedila s 3:1, a glavni sudac prikazan je na ekranima baš u trenutku dok je urinirao.

Očito ga je jako stisnulo kad nije bilo vremena za pauzu pa se snašao kako je mogao.

Árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim urina no short no meio do campo, antes da partida entre Goiás e Boavista pela Copa do Brasil 2021. pic.twitter.com/pDrUWBbXTs

— Tver (@tveroficial) March 12, 2021