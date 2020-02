(VIDEO) STRAVIČNO IŠČAŠENJE KOJEG JE TEŠKO GLEDATI: Sudac rapidno prekinuo borbu!

Malo poznate borilačka organizacija Cage Fury Fighting Championships (CFFC) imala je prošlog vikenda u Bensalemu borbu za pojas prvaka u perolakoj kategoriji između Pat Sabatinija koji je branio pojas protiv Jamesa Gonzaleza, međutim ostao je bez njega nakon samo 46 sekundi borbe.

Gonzalez se našao na parteru, gdje je uspio uhvatiti Sabatinijevu ruku. Bivši prvak pokušao ga je otresti sa sebe, ali u tom je pokušaju zaradio iščašenje lakta, a ruka je završila u položaju koje bi gledatelje slabijeg želuca natjerao na izbacivanje sadržaja istog.

Nakon što je sudac vidio što se dogodilo dvoboj je prekinut, a Gonzale je postao novi CFFC prvak.

Sabatini bi se vrlo brzo trebao oporaviti budući da iščašenje i nije toliko teška ozljeda koliko ružno izgleda.

James Gonzalez (6-3) is your new CFFC featherweight champ, rending Pat Sabatini’s arm asunder with shades of Frank Mir’s classic sub on Pete Williams! See the nastiness for yourself. 😯 #CFFC81 pic.twitter.com/pSXgBWtgEx

— Kyle Johnson (@VonPreux) February 2, 2020