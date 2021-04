(VIDEO) STRAVIČAN PAD OD KOJEG SE LEDI KRV U ŽILAMA! Ovakva nesreća dugo nije viđena…

Stravična nesreća dogodila se tijekom treninga MotoGP-a za VN Portugala kada je Španjolac Jorge Martin iz ekipe Parmak izletio sa staze.

Upalilo se crveno svjetlo i sve je stalo. Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, vidjeli smo samo Martina koji je na izlasku iz sedmog zavoja silovito uletio na šljunak i prevrtao se dok nije stao.

Izveden je sa staze na nosilima i odveden u medicinski centar, gdje je proglašen pri svijesti. Potom je prebačen helikopterom u bolnicu.

Imao je predosjećaj

Uzrok nesreće se još ne zna, ali Martin se kao i jučer požalio na nestabilnost svog novog Ducatija i izgovorio riječi koje se sada čine mračno proročanske:

“Apsolutno nismo očekivali da će biti u toj poziciji, ali čim je započeo trening, osjetio sam puno pokreta na motoru. Bilo je stvarno opasno i u tim sam se trenucima stvarno bojao.”

Video stravičnog pada možete vidjet OVDJE.

Jorge Martin just been taken into a helicopter from the medical centre. We’re told he was conscious after the crash. Beterschap Jorge. pic.twitter.com/4MqDurLSaM









— Orla Chennaoui (@SportsOrla) April 17, 2021