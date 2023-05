(VIDEO) STRAŠNE SCENE NA TERENU! Igrač brutalno prebio suca, jedva ga odvojili

Strašne scene potresle su svijet, kada je snimka jednog igrača australskog rugbya postala viralna i šokirala svirepošću napadača prema sucu.

Incident se dogodio na utakmici između Eaglesa i Hornetsa, a igrač koji je napao suca čak nije niti igrao na spomenutoj utakmici.

Naime, igrač koji je napo suca bio je suspendiran, ali je nakon svršetka utakmice ušao u igralište i napao suca.

A referee in Australia has his Jaw broken by a spectator.

Violence against Referees is a world problem and it needs to be addressed by Stakeholders across the world.

Sending our support to the referee. 😡

Video credit @Socrate90000750 pic.twitter.com/QCSqKjc3yQ

— Refsupportuk (@refsupportuk) April 29, 2023