(VIDEO) STRAŠNA NESREĆA NA TRENINGU! Vozač hitno prebačen helikopterom u bolnicu s ozbiljnim ozljedama

Ružna nesreća dogodila se u petak na slobodnom treningu uoči Moto GP utrke u Portugalu, kada je španjolski vozač Pol Espargaro izgubio kontrolu nad svojim motociklom.

Španjolac je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motorom koji mu je zaplesao, da bi u sljedećem trenutku završio na asfaltu i potom u zaštitnoj ogradi pored staze. Video pogledajte OVDJE.

Nesretnog 31-godišnjaka još je pogodio njegov motor te je u dosta teškom stanju i odmah je prebačen u obližnju bolnicu helikopterom.

Ozbiljne ozljede

“Ozljede su vrlo ozbiljne, ima povrede leđa, pluća i kralježnice. Sada moramo sačekati rezultate liječničkih pretraga i procijeniti što ćemo dalje. Neurološki je u najboljem redu, nijednog trenutka nije izgubio svijest”, rekao je direktor medicinskog osoblja Moto GP-a.

Pol Espargaro is being transferred to hospital in Faro for further examination. He is conscious, back & chest trauma.

Wishing all the best 🙏#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/rXPsYje1H2

— Crash MotoGP (@crash_motogp) March 24, 2023