(VIDEO) STRAŠAN PAD NA SPUSTU: Dvojica pali na spustu u Kitzbühelu, skijaši helikopterom prebačeni u bolnicu

Austrijski Kitzbühel je poznat kao jedan od najtežih spustova u sezoni, a danas je opet pokazao koliko je to teška staza kada je na legendarnom Streifu Švicarac Urs Kryenbühl izgubio kontrolu pri zadnjem skoku pred ciljem, te se pri 140 kilometara na sat raspao na stazi.

Švicarac je proklizao kroz cilj te je ostao nepomično ležati, a kako je završio utrku vrijeme mu je bilo zabilježeno.

Svi su odmah pohitali u pomoć nesretnom Kryenbuehlu, a utrka je prekinuta, te je nakon prve ukazane pomoći helikopter odvezao skijaša u najbližu bolnicu.

Prve vijesti kažu da je zadobio potres mozga, ali da je došao k svijesti i da reagira na podražaje.

Prije Švicarca pao i Ryan Cochrane Siegel, ali je njega spasila zaštitna ograda no i on je preventivno helikopterom prevezen u bolnicu no prošao je bez težih ozljeda.









Pad nesretnog Švicarca možete pogledati OVDJE.