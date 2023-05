(VIDEO) ‘ŠTO MU JE SAD OVO TREBALO’? Đokovića gađao lopticom, a i prije toga drama

Novak Đoković u nastavku svoje sezone na zemljanim terenima dobro gura na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Došao je do četvrtfinala pobjedom nad Britancem Cameronom Norriejem, a na putu do pobjede sa 6:3, 6:4, Đokovića je iznenadio jedan protivnikov potez u drugom setu.

Norrie je u dolasku do 2:2 u drugoj dionici meča imao čisti smeš i otvoreni teren, a u situaciji u kojoj je mogao birati mjesto na koje će plasirati lopticu, uspio je pogoditi Đokovića koji je time ostao iznenađen.

Je li bilo baš slučajno, na način da je britanski tenisač loše zahvatio lopticu, to je teško reći, a nakon svega stigla je njegova isprika nakon što ga je Srbin gledao u čudu.

Djokovic is through to the QF defeating Norrie in straight sets 6-3 6-4! #IBI23 | @atptour pic.twitter.com/RnaJKHLpPY

Mimo ove situacije u kojoj je izgubio servis i ‘break’ prednosti u drugom setu, za Đokovića je to bio prilično ugodan dan na terenu. Do nove prednosti u drugoj dionici došao je nakon što je Norrieju oduzeo servis kod 4:4, a nakon toga je odservirao za pobjedu.

Ono što je britanski igrač izveo pogodivši Đokovića ostalo je kao glavno iznenađenje s terena. Komentator na hrvatskom Sportklubu sve je popratio riječima: ‘Što je Norrieju ovo trebalo’?

Ovu situaciju možete pogledati – ovdje.

Bilo je napeto nakon što je Norrie pogodio Đokovića, a slično je bilo i prije početka meča s obzirom na to da je Srbin kasnio u dolasku na meč, po informacijama iz Rima.

Čekalo se da dođe, a kako donosi B92, to se dogodilo jer je Đokovića u jutarnjim satima pogodio problem s ramenom zbog kojeg mu je trebala liječnička pomoć – prije nego je stigao na meč u kojem je izborio četvrtfinale.

Grey skies, an early start, a pre-match visit to the treatment room after a rumoured shoulder injury & a fired-up Cameron Norrie.

Yep, there's plenty for Novak Djokovic to contend with in Rome this morning.

How's he coping? Just fine.

6-3 Djokovic.#IBI23 #NovakDjokovic pic.twitter.com/LkQZWlOltA

— LoveGameTennis 🎾 (@LoveGame_Tennis) May 16, 2023