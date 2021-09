(VIDEO) SRPSKI CENTAR U MMA STILU: Jokić će ove sezone ulijevati strah u kosti na praketu

Nikola Jokić više se nego ozbiljno priprema za početak nove sezone u NBA-u, a i sigurno želi dokazati kako prošlogodišnja MVP nagrada nije bila slučajnost.

Tako je srpski centar ljeto proveo u teretani trčao je uz strme stepenice i izgleda kako se nalazi u sjajnoj formi.

Koliko je Jokić predan treningu pokazuje i snimka u kojoj Jokić u jednoj MMA teretani razmjenjuje udarce s trenerom.

Niži je od mene

Prvo mu je Nikola dao rukavicu sa svoje ruke i onda je primio udarac u trbuh, a zatim je Jokić dobio šansu da uzvrati i to je i učinio, dok je dobivao podršku sa strane pošto se čuje “Ajde, Jokiću, ajde”.

“Ali, niži je od mene”, nasmijao se Jokić prije nego što je uzvratio udarac.

Kada je to učinio dobio je aplauze sa strane, a trener očito nije očekivao takav udarac od strane Jokića.

Nikola Jokic, along with an assortment of Nuggets personnel including Bones Hyland and Tim Connelly, dropped by @genesis_fight today for some MMA training. pic.twitter.com/cYDGwHTOtv









— Alec Gwin (@alecgwin) September 18, 2021