(VIDEO) SRPKINJA SE EMOTIVNO ‘RASPALA’ Čestitala na onome što nije imala NORMALNU OBITELJ

Ashley Barty sjajna Australka osvojila je Wimbledon i premoćno je ostala na vrhu WTA liste, a tijekom karijere puno je puta rekla kako je ključ njezina uspjeha obitelj.

Ta činjenica koliko je važna obitelj u karijeri sportaša najbolje zna Jelena Dokić, koja sada radi kao analitičarka na jednoj australskoj televizijskoj postaji.

Jelena koja je nastupala za SICG i Australiju tijekom karijere imala je velike probleme s nasilnim ocem, a skladan odnos među obitelji Barty je nešto što joj je stisnulo grlo.

Emotivan istup

“Zaista je nevjerojatno, ali samo želim ovo reći prije nego što se raspadnem. Dajte mi 15 sekundi”, rekla je nakon što ju je voditelj zamolio za komentar Ashley Barty.

“Želim pozdraviti njene roditelje, Roberta i Josie, jer ljudi podcjenjuju važnost obitelji. Stalno govori o tome. Kao netko tko nije imao tu podršku, kažem kako je to vrlo važno. Ovo će biti primjer roditelji u Australiji i širom svijet, da odgajaju prvaka, ali i velikog čovjeka “, rekla je Dokić.

A recept za roditeljski uspjeh je po mišljenju rođene Osiječan jednostavan.

“Podržite ih, nemojte ih pritiskati i budite uz njih. Zato je ona ovdje. Pozdrav, svaka im čast”, rekla je Jelena Dokić.

Dokić je o svojoj agoniji s ocem napisala knjigu “Nesalomljiva”, u kojoj je opisala odnos s nasilnim ocem.

“Prošla sam pakao, ali nisam imala izbora. Bilo je ili odustati ili se boriti kroz to. U jednom sam se trenutku željela ubiti. Malo mi je nedostajalo”, otkrila je Dokić svoje crne misli u knjizi.

Brave, important words about the importance of the family support Ash Barty received, from someone who knows the other side – Jelena Dokic.

This will help people. pic.twitter.com/IQedyPOp78









