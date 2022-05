(VIDEO) SRBIN SE VRATIO STARIM NAVIKAMA: Đoković psovao gledatelje u Rimu, pa pobijedio

Novak Đoković opet se vratio starim navikama, jedna od njih je pobjeđivanje protivnika, ovaj put pobijedio je u četvrtfinalu ATP turnira u Rimu Aguer-Aliassimea s 2:0 u setovima, te se plasirao u polufinale u kojem ga čeka Casper Ruud.

Druga stvar po kojoj je Nole poznat je nesputanost u reakcijama, a ovog puta u Rimu zasmetalo mu je glasno pričanje nekog gledatelja na tribinama.

Tako je Novak nakon što nije dobro vratio jedan servis Kanađana poludio i izderao se prema gledateljima.

Ćuti bre

Uz par sočnih psovki zaderao se “Ćuti bre”, no nije dobio nikakvu opomenu od suca, a meč je na kraju dobio, te se nada kako će u polufinalu ostvariti veliki rekord.

“Ruud je sjajan igrač. Specijalista za zemlju, dokazao se na ovoj podlozi. Igrali smo polufinale prije dvije godine, doduše tada smo igrali preko dana, sada ćemo snage odmjeriti u večernjem terminu. Napredovao je od tada i očekuje me dosta posla. Nadam se kako ću ponoviti igru s večerašnjeg meča i ostvariti jubilarnu 1000. pobjedu”, izjavio je Novak.

Kako je izgledao trenutak nervoze Đokovića pogledajte OVDJE.

'One of us – I love you Rome' ❤️‍🔥@DjokerNole #IBI22 pic.twitter.com/jETLdVMmoL

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2022