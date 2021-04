(VIDEO) SRBI TEK SADA MOGU POLUDJETI ZBOG SUCA BRYCHA: U sobi za VAR su vidjeli penal nad Mitrovićem, ali uopće nisu bili kontaktirani

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sudačke nepravde pamte se godinama. Nogometna reprezentacija Srbije na svjetskoj smotri prije tri godine doživjela je baš veliku nepravdu, u dvoboju i porazu protiv Švicarske (1-2) sudac Felix Brych nije zaista dosudio očigledan jedanaesterac nad srpskim reprezentativcem Aleksandrom Mitrovićem. Bio je to zaista klasični prekršaj u kaznenom prostoru Švicaraca kojeg je Brych doslovce previdio, ili nij eželio vidjeti. Bijes srpskih igrača i navijača bio je ćestok, naravno nije pomogao.

Ta utakmica u Kalinjingradu toliko je smela i Fifu da je Brycha zbog počinjene greške i izbacila sa Svjetskog prvenstva.

I sada, tri godine kasnije, piše srpski Telegraf, iscurila je snimka razgovora sudaca u VAR sobi. Koje, zanimljivo, sudac Brych uopće nije kontaktirao, toliko je bio siguran u svoju pogrešnu odluku. Razgovor je baš zanimljiv…

Komuniciraju dva suca iz VAR sobe, Zwayer i Dankert.

Zwayer: ‘Pazim na loptu.’









Dankert: ‘Dva su igrača pokraj Mitrovića.’

Zwayer: ‘Što je svirao?’

Dankert: ‘Prekršaj u napadu.’









Zwayer: ‘Pogledaj to lijepo i polako iz drugog kuta. Dakle, gore desno’. Što je ovo? Ako on to tako radi, što bih ja trebao raditi?’

Dankert: ‘Obojica se drže, dakle ne interveniramo. Što želiš raditi tamo Felix?’

Zwayer: ‘Ne možemo ništa napraviti. Poludjet će’