(VIDEO) SRBI POKRALI PRIJATELJE HRVATA, A IZAZVALI I NOVU SCENU! Žestoka provokacija u derbiju, pogledajte što se dogodilo

Jučer su se u tradicionalno ‘vrućem’ rimskom derbiju susreli Lazio i Roma, a u utakmici okončanoj s 1:0 za Lazio, navijači pobjedničke momčadi imale su zastavu sa slikom čija se poruka odnosila na navijače Crvene zvezde te posredno, i na navijače zagrebačkog Dinama.

Lazijevi navijači su za vrijeme derbija protiv gradskih rivala imali ilustraciju s četiri navijača Crvene zvezde kako skriveni u grmlju idu prema Rominim navijačima i bacaju oko na njihove zastave.

Bila je to aluzija na događaj koji je odjeknuo prošlog mjeseca. Košarkaši Crvene zvezde su pri kraju siječnja i na početku veljače bili na dva euroligaška gostovanja u Italiji, s porazima od Virtus Bologne i Milana, a dok je njihova momčad ostala bez ulova, nešto su ipak uhvatile beogradske Delije, čija je meta bila Romina navijačka skupina Fedayn.

Italy. 19.03.2023

Lazio – Rome.

Lazio with a banner that shows 4 Crvena Zvezda fans (hidden in the bushes) going to the Roma sector, where later they looking at their flags. 😊 pic.twitter.com/iiK9gc8iAk

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) March 20, 2023