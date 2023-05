(VIDEO) SRAMOTAN POTEZ KLUBA IZ SARAJEVA! Izbacili dječaka zbog bizarnog razloga

Čudne i sramotne vijesti dolaze nam iz glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva, gdje je nedavno odigran gradski derbi između Sarajeva i Željezničara.

Sarajevski derbi poznat je po tome da je jako nabijem navijačkim emocijama, a jedne takve ponijele su 16- godišnjeg sakupljača lopti, nakon gola Želje.

Naime, derbi je bio neizvjestan, a Željezničar je za 2:2 zabio u 96. minuti susreta preko Sulejmana Krpića, a taj gol burno je proslavio već spomenuti mladić.

Izbačen iz kluba

No njegova reakcija nije se svidjela čelnim ljudima Akademije FK Sarajevo, koji su odlučili izbaciti dječaka iz kluba.

“Dječak je prekršio kodeks ponašanja. Svi akademci su upoznati s tim pravilnikom, baš kao što imaju i beneficije što su članovi Akademije. Kodeks se primjenjuje na treninzima, utakmicama i svim drugim događajima u kojima predstavljaju klub”, pišu iz kluba i dodaju:

Prekršio je to i isključen je. Objašnjeno je njegovim roditeljima i njemu, a nismo izlazili u javnost s imenom jer je dječak maloljetnik pa smo ga željeli zaštititi”, rekli su iz FK Sarajeva.

FK Sarajevo's youth player expelled for celebrating a goal against Željezničar in the derby!Club management took a firm stance, terminating the player's contract. pic.twitter.com/E0Y3QANmEy









— BiHFootball (@BiHFootball) May 16, 2023