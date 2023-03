(VIDEO) SPORTAŠICE POKAZALE GOLE GRUDI! Zapalile atmosferu uoči nastupa, pogledajte kakav je šou nastao

Malo bi bilo reći da boksački event u Pragu uoči borbe Only dans model Inked Dory i Karina Pedro imao zanimljiv uvod. Naime, dvije borkinje su iznenadile i publiku i gledatelje.

U O2 Universum Dory i Pedro uoči su borbe podigle uniformu i pokazale gole grudi. Publika je vrisnula od oduševljenja, a one su očito bile sretne i zadovoljne.

Bio je ovo dio manifestacije naziva Clash of the Stars događaja u Pragu. Nisu se međusobno borile, već su udružile svoje snage u borbi dva na dva.

S druge strane oktogona bile su Kristal Shine, inače influencerica, pjevačica i glumica te model Denisa Ryndova. Zanimljivo je bilo i na vaganju.

OnlyFans stars Inked Dory and Karina Pedro left fans speechless after competing in the Clash of the Stars’ fourth tournament, Freak Wars.#O2UniversumHall #CzechRepublic #weighin #MMA #viral #trending #top pic.twitter.com/hAr1BQ4dVY

