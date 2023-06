(VIDEO) Španjolci promašili dvije šanse u istom napadu! Talijani opet slabo otvorili

1:1

ŠPANJOLSKA: Unai Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata

ITALIJA: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Toloi, Frattesi, Barella, Jorginho, Zaniolo, Spinazzola, Immobile

55′ Italija se u prvih 10 minuta nije se sastala s loptom, ali Španjolci kompliciraju

54′ Morata je želio pucati, ali lopta mu je pobjegla

52′ Donnarummi ispala lopta iz ruke, Rodri pokušao preko glave, ali i preko gola

51′ Slobodni udarac Španjolska…

50′ Assensio je unio živost u Furiju

48′, Odlična obrana Donnarumme, lopta dolazi do Morate koji s pet metara puca pored gola

47′ Španjolci su se malo prekombinirali, čisti Italija

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

46′ +1 Kraj prvog poluvremena

45′ Čudna odluka Vinčića, Talijani su razvijali kontru, on je prekinuo napad da da žuti karton Albai

44′ Talijani su ubacili jednu loptu s lijeve strane, odbijena lopta dolazi na 16 metara, ali udarac preko gola

43′ Gavi do Morate, ali laka obrana za Donnarummu

40′ Korner Španjolska, izbacuju Talijani

38′ Žuti karton Immobilea

36′ Nova kontra Talijana, ali loš pas Immobilea

35′ Lijepa duga lopta na Barellu, ali loš pas

34′ Španjolci nabacuju, Talijani izbacuju u novi korner

32′ Korner Španjolska, ali na kraju aut za Italiju

30′ Utakmica nije visokog tempa i možemo reći kako je neriješeno realan rezultat po prikazanom

29′ Ubačaj Barelle, ali gol aut

27′ Morata puca sa 16 metara Donnarumma brani, korner

24, Navas ubacio, Gavi nedovoljno visok skok

21′ Zaleđe Italije, Frattesiju nije priznat gol

20′ Rodrigo lagano za Donnarummu

17′ Navas preko gola Donnarumme

15′ Gledamo jednu jako zanimljivu utakmicu u kojoj su nas već u 15 minuta počastili s dva gola

11′ Goooolllll Italija zabija sigurno Immobile! Penal pogledajte OVDJE.



10′ Penal za Italiju nakon igranja rukom

7′ Talijani uspostavili posjed, ali bez prilike

5′ Italija pokušava napasti, prvi korner na utakmici za Italiju

3′ Goooollll Španjolska! Bonucci je izgubio loptu na vrhu 16 metara i lopta dolazi do Pinoa koji lako poentira. Gol pogledajte OVDJE.



2′ Italija je probala uzvratiti, a lopta je imala čudnu putanju, no otišla je preko gola

1′ Španjolci su odmah napravili mali dar mar u šesnaestercu Italije, ali udarac preko gola

1′ Počela je utakmica na stadionu De Grolsch Veste

Drugo polufinale Lige nacija igra se od 20 sati i 45 minuta na stadionu De Grolsch Veste u Enschedeu, između između Španjolske i Italije, koje će se namjeriti na Vatrene u finalu.



Italija je čudna reprezentacija zadnjih godina, osvojili su Euro, ali se nisu plasirali na dva Svjetska prvenstva, ali eto ih na Final Four Lige nacija i iskreno njih bi, kao stare mušterije, radije u finalu.

S druge strane tu je Španjolska, s Olmom, koji ipak ne igra, a Furija je izvršila smjenu generacija, mada nikako ne možemo reći da su bili bolji od nas na prošlom Euru, kada su na sretno i spretno pobijedili.

Večerašnji ogled je klasični europski derbi, u kojem je nezahvalno tražiti favorita, a hoće li poznata talijanska obrana i destrukcija nadjačati lepršavost španjolske reprezentacije, saznat ćemo uskoro.

Spain’s last five games vs Italy:

❌ Italy 1-2 Spain

🤝 Italy 1-1 Spain

✅ Spain 3-0 Italy

🤝 Italy 1-1 Spain

❌ Italy 2-0 Spain

Mixed bag.#ESPITA | #NationsLeague pic.twitter.com/Uwve7Nf0Ul

— Squawka Live (@Squawka_Live) June 15, 2023