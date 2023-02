(VIDEO) SOSA TOTALNO IZIGRAN, A ONDA SE ISKUPIO! Lovren neobjašnjivo kiksao, pogledajte što je napravio

Na kraju nogometne subote u Njemačkoj, Borna Sosa sa svojim suigračima u Stuttgartu nije imao sretnu večer u utakmici protiv Schalkea u Gelsenkirchenu. Momčad s posljednjeg mjesta na ljestvici slavila je s 2:1, a Sosa je pritom bio važna figura kod dva gola, jednog protivničkog, a potom i jedinog za svoju momčad – za koju je zabio.

Schalke je došao do vodstva zaslugom Dominicka Drexlera u 10. minuti, a povećanje domaćeg vodstva dogodilo se u završnici prvog poluvremena.

Urugvajac Rodrigo Zalazar je na desnoj strani pobjegao Sosi, uspio je potpuno izigrati Vatrenog, a potom je pronašao Mariusa Bultera koji je reagirao krasno, petom, za povećanje na 2:0.

Sosa se za ispadanje iz igre kod drugog protivničkog gola iskupio u 63. minuti. Potegnuo je izdaleka sa svoje lijeve strane, s 20-ak metara, a lopta je protivničkom golmanu Ralfu Fahrmannu praktički prošla kroz ruke i završila je u mreži.

Sosa je u Gelsenkirchenu zabio drugi ovosezonski ligaški gol, ujedno i drugi u dva tjedna, nakon što je proteklog vikenda bio strijelac u pobjedi s 3:0 protiv Koelna na domaćem terenu.

Ovog puta je Stuttgart izgubio, a s time, sada ima samo tri boda više od Schalkea u napetoj borbi u opasnoj zoni na ljestvici.

Između posljednjeg Schalkea i Stuttgarta koji je na 15. mjestu nalaze se još Hoffenheim Andreja Kramarića i Bochum. Stuttgart, Hoffenheim i Bochum su s bodovnih +3 u odnosu na Schalke.

Jako blizu je i 14-plasirana berlinska Hertha, koja ima četiri boda više od Schalkea.

Dejan Lovren je u dresu Lyona slavio gostujuću pobjedu nad Angersom u 25. kolu u Francuskoj, bilo je 3:1, ali u tjednu u kojem se oprostio od hrvatske reprezentacije, legendarni Vatreni nije se proslavio kod jedinog protivničkog gola.

Lovren je teško kiksao, u vraćanju lopte prema golmanu Anthonyju Lopesu poslužio je Abdallaha Simu, a Angersov senegalski napadač to je iskoristio za realizaciju za smanjenje zaostatka svoje momčadi na 2:1 u 87. minuti.

Lyon je prije toga došao do 2:0 zaslugom Thiaga Mendesa u 38. i Amina Sarra u 80. minuti, a završnih 3:1 postavio je Bradley Barcola (90′).

