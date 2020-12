(VIDEO) ŠOKANTNI TRENUCI: Izvukao se iz ralja smrti i zahvalio svojem heroju!

Tri dana nakon što je preživio nesreću na početku VN Bahreina u kojoj se njegov bolid prepolovio i zapalio, francuski vozač Romain Grosjean pušten je iz bolnice u koju je bio smješten još dok je utrka trajala.

Francuz je sretno prošao bez ozbiljnijih posljedica u nesreći pri kraju svoje karijere u momčadi Haasa, a nakon što je u bolnici proveo tri noći, najavljeno je da će još neko vrijeme provesti u Bahreinu i bit će pod liječničkim nadzorom.

Grosjean se dobro oporavlja, a iako je ono što je prošao bila velika trauma, silno se razveselio zbog pomaka u tako kratkom vremenu nakon nesreće. Na Twitteru je objavio fotografiju svoje desne ruke koja je sada već bez zavoja, ističući da je bio na rubu suza zbog toga što su prsti ponovno u funkciji.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe

