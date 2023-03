(VIDEO) ŠOKANTNE SNIMKE VELIKE ZVIJEZDE! Izvadio pištolj i počeo pucati usred bijela dana

Život poslije karijere ponekad zna odvesti i najbolje na stranputicu, a jedan od onih koji se našao s one strane zakona je i velika bivša NBA zvijezda Shawn Kemp, koji je uhićen zbog pucnjave.

Kako je objavila policija iz mjesta Tacoma iz američke savezne države Washington, Kemp je optužen da je sudjelovao u obračunu između putnika iz dvaju vozila, na parkiralištu jednog trgovačkog centra usred bijela dana.

Shawn je uhićen zajedno s još nekoliko osoba par sati nakon incidenta, a policija je pronašla i pištolj kojim je Kemp pucao.

Nah Shawn kemp really shooting at another car in broad daylight 😭 pic.twitter.com/8FykI5c0rW

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) March 9, 2023