(VIDEO) ŠOKANTNE SNIMKE S POZNATOG STADIONA: ‘Vlasnici ne žele da vidite ovo, navijači hodaju po urinu!’

Jedan od najpoznatijih stadiona na svijetu sigurno je Old Trafford, a baš s njega stiže snimka koja je šokirala navijače Manchester Uniteda, ali i nogometni svijet.

Old Trafford mnogima predstavlja nezaboravno i zapravo životno iskustvo. No to iskustvo gotovo sigurno bude pokvareno kad se gledatelj nađe u jednom od WC-a na stadionu.

WC na “Kazalištu snova” doslovno pliva u urinu, što navijače ipak ne zaustavlja u namjeri da se olakšaju prije nego što se vrate na svoja mjesta.

Autor snimke je jedan od navijača koji je u svojoj objavi rekao kako to nije prvi put da se takvo nešto događa te kako se zapravo radi o onome što Glazeri (omraženi vlasnici kluba) ne žele da se vidi.

Just arrived at Old Trafford and not for the first time the toilets are over flooded with an inch of urine al over the floor. Disgusting to see. This is what the Glazers don’t want you to see. It’s that bad and has happened so many times I had to video it👇🏽

please share. pic.twitter.com/50h4g4fTCh

— Mancunian Red (@ste_conlon) March 12, 2023