(VIDEO) ŠOKANTNE SNIMKE MMA ZVIJEZDE! Polugom onesposobio napasnika, sad bi mogao zažaliti

Noćni izlasci, kako smo svjedoci zadnjih dana, znaju završiti neslaganjem s drugom skupinom ljudi ili nekim pojedincem, a onda alkohol i živci preuzmu stvar i eto nesreće.

To će vjerojatno na svojoj koži osjetiti bivši UFC prvak Nate Diaz, koji je polugom onesposobio navodno Rodnyja Petersena Jr.-a, tijekom večernjeg izlaska u New Orleansu.

Na snimci se vidi kako Diaz i vjerojatno Petersen ulaze u nekakav konflikt na ulici, a nakon kratkog kaosa, bivši UFC prvak je uhvatio čovjeka polugom te ga je uspavao i položio na cestu.

Former UFC Superstar Nate Diaz catches some dude in a Ninja Choke and puts him to Sleep during a Street Fight last night…

