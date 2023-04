(VIDEO) ŠOK ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Izgubio od Talijana i totalno poludio na suca

Novak Đoković doživio je neočekivani poraz u osmini finala Mastersa 1000 u Monte Carlu, u kojem ga je izbacio Talijan Lorenzo Musetti rezultatom 2:1 u setovima.

Đoković je dobio prvi set u dosta teškim uvjetima u Monte Carlu, u jednom trenutku i kiša je prekinula meč, da bi sve otišlo krivo za Srbina u drugom i trećem setu.

U jednom trenutku u drugom setu Đoković je opet totalno poludio na jednu odluku suca i nakon toga nije se više mogao sastaviti s pobjedničkom igrom pa je Musetti je napravio pet breakova protiv NOleta i na kraju osvojio drugi set rezultatom 7:5.

Poludio na suca

Novak je i treći set izgubio 6:4, a razlog pada u drugom setu bila je jedna auto lopta, koju je sudac sudio kao dobru, da bi ipak na kraju snimka pokazala kako je Nole bio u pravu.

No Đokovićevo ludilo trajalo je više od minute, što je na kraju nagnalo publiku u Monte Carlu da izviždi srpskog tenisača. Video Noletova ludila pogledajte OVDJE.

A Bad day at Office 🥺

Novak Ðoković loses his 3rd round match in 3 sets

Seems like Nole got injured so we wish him all the best ❤️

Onto the next challenge : Banja Luka pic.twitter.com/PFD2AtezBa

— NOVAK ĐOKOVIĆ 👑☦ (@NDjokovic_No1) April 13, 2023