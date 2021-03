(VIDEO) SLOVENIJA JE OPAKO ZNALA ZAPAPRITI “VATRENIMA”: Nitko nije Hrvatima dao tri gola, ali Primož Gliha jest!

Autor: A.K.K.

U ožujku davne 1997. godine Hrvatska je odigrala u četiri dana dvostruki program kvalifikacija, najprije je igrala 1-1 protiv Danske, a onda je opet kiksala, s 3-3 protiv Slovenije. U dvoboju protiv Danske koju je načeo, a tko drugi nego Šuker, osvojen je tek bod. Jer nam je Brian Laudrup zabio gol kakav se rijetko viđa, praktički s mjesta gdje se izvodi korner. Lopta je nošena burom, snažnim sjevernim vjetrom koji je smrzavao cijelo gledalište, odletjela preko ležernog Ladića ravno u kut.

U Splitu i danas svaki jači hladniji vjetar u proljeće u šali nazivaju – Ladićevom burom.

Šok je bio potpun, tako da ni četiri dana kasnije protiv Slovenije nije izborena pobjeda. Iako je Hrvatska vodila s 3-1, na koncu je završeno 3-3, jer je Slovenac Primož Gliha zabio – tri gola. Dva gola je dao Boban, jednog Prosinečki, sve je ukazivalo na to da će to biti rutinska pobjeda. Kad ono…

ČUDO NAS JE SPASILO, ČUDO U VIDU DANSKOG VRATARA

Hrvatska je tada bila gotovo u bezizlaznoj situaciji u kvalifikacijama za svjetsku smotru 1998. godine u Francuskoj Na kojoj je Hrvatska osvojila brončanu medalju, a tako je malo nedostajalo da Hrvatska uopće ne vidi svjetsku smotru.

No, Hrvatska je u sljedećem kolu je pobijedila Grčku u Solunu, da bi pobjedom u zadnjem kolu protiv Slovenije u Ljubljani čekala ishod dvoboja Grčke i Danske. Da su Grci pobijedili Hrvatska bi bila eliminirana, no vratar Schmeichel u toj utakmici činio je čuda, sačuvao bod Danskoj, zapravo oteo Grcima pun plijen i omogućio Hrvatskoj da u dodatnim kvalifikacijama preko Ukrajine dođe do Francuske.









Stadion Poljud (Split, 2. travnja 1997. godine)

HRVATSKA – SLOVENIJA 3-3 (2-1)

HRVATSKA: Gabrić (Mrmić), Šimić, G. Jurić, Jerkan, Bilić, Asanović, Prosinečki, Vlaović (Pralija), Boban, Bokšić, Cvitanović

SLOVENIJA: Boškovič, Rudonja, Englaro, Srebrnič, Križan, Novak, Čeh (Sešlar), Zahovič, Gajser (Karič), Udovič (Šiljak), Gliha

SUDAC: Durkin (Engleska). GLEDATELJA: 15.000

ŽUTI KARTONI: Gajser, Srebrnič, Zahovič, Šimić

CRVENI KARTONI: –

STRIJELCI: 1-0 Prosinečki (33), 2-0 Boban (43), 2-1 Giha (45), 3-1 Boban (60), 3-2 Gliha (65), 3-3 Gliha (67)

IGRAČ UTAKMICE: Primož GLIHA