(VIDEO) SLAVNI SRBIN TEŠKO KAŽNJEN, NISU MU OVO OPROSTILI! Dugo hlađenje ga čeka, ni suigrači nisu mogli ništa

Prošlo je već više od dva tjedna, ali još traju odjeci utakmice koja je u Engleskoj ostala u jako neugodnom sjećanju jednom od glavnih aduta srpske reprezentacije, kojeg nakon svega čeka dugo izbivanje s terena jer su s njime imali posla tamošnji disciplinski suci.

Jako žestoku kaznu, jednu od najtežih koja se pamti u engleskom klupskom nogometu, dobio je Aleksandar Mitrović, srpski rekorder po broju zabijenih golova u reprezentaciji. Mitrović je u završnoj fazi sezone u dresu Fulhama u engleskom Premiershipu kažnjen s osam utakmica zabrane nastupa jer je nedavno izazvao incident sa sucem Chrisom Kavanaghom za vrijeme susreta s Manchester Unitedom u četvrtfinalu FA kupa.

Man United slavio je s 3:1 na Old Traffordu i time je prošao dalje, a 28-godišnji srpski napadač je u utakmici u kojoj je bio strijelac morao iz igre u 72. minuti nakon što je na suca Kavanagha oštro navalio i zbog toga zaradio isključenje.

Mitrovićev bijes izazvala je odluka da se Manchester Unitedu dosudi penal, a Fulhamovog iskusnog Brazilca Williana isključi zbog igranja rukom na gol-liniji, zbog čega je došlo do tog kaznenog udarca. Srpski napadač je nakon toga bio najžešći među igračima londonskog kluba, a nisu ga uspjeli smiriti ni suigrači koji su bili oko njega dok je krenuo na suca.

Za tešku kaznu za srpsku zvijezdu presudnim se pokazao tjelesni kontakt nakon što se glavnom sucu Kavanaghu unosio u lice. Engleska disciplinska komisija preko toga nije prešla, određeno je ‘hlađenje’ dugo sveukupno osam utakmica, a u to je uključen jedan susret koji je Mitrović već propustio. Čeka ga još sedam utakmica u kojima neće moći na teren u klupskom dresu.

Mitrović, inače, nije bio jedini koji je kažnjen zbog prosvjeda na Old Traffordu. Isključenje je dobio i Marco Silva, 45-godišnji Portugalac koji s klupe vodi Fulham, a njemu su naknadno određene dvije utakmice suspenzije.

Tu su i novčane kazne. Srpski reprezentativac mora platiti 75 tisuća funti, a portugalski trener po 20 tisuća funti za svoje ponašanje za vrijeme utakmice i za izjave nakon susreta, sveukupno 40 tisuća funti.

Riječ je o nešto više od 85 tisuća eura koliko mora platiti Srbin, a sveukupno nešto više od 45 tisuća eura kazne za njegovog trenera.

