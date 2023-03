(VIDEO) SLAVEN SE PRIBLIŽIO EUROPI! Istra pala u Koprivnici, Krstanović ispisao povijest

Nakon reprezentativnih uzbuđenja, prvom utakmicom 27. kola u petak vratio se SuperSport HNL, utakmicom između Slaven Belupa i Istre 1961 u Koprivnici.

Domaćin je utakmicu dobio s 2:0 i tako preskočio Istru na tablici i ponovno se uključio u utrku za Kup konfederacija, zajedno s Osijekom, Varaždinom, Istrom i Rijekom.

Belupo je utakmicu riješio s po golom u svakom poluvremenu i tako upisao pobjedu nakon dva poraza u SuperSport HNL-u.

Atraktivna utakmica

Prvo poluvrijeme imalo je par prilika s obje strane, a Slaven Belupo u prednost je doveo Muradžija u 38. minutiu, nakon što je Marin ubacio s desne strane, a Mudražija glavom prebacio Majkića za vodstvo Slavena. Gol pogledajte OVDJE.

Drugo poluvrijeme isto je donijelo dosta izjednačen nogomet s prilikama s obje strane, da bi Slaven u 73. minuti povećao vodstvo golom Krstanovića na ubacivanje Boseca. Pogodak pogledajte OVDJE.

The 40-year-old Ivan Krstanovic, by scoring today for Slaven Belupo against Istra, has become the oldest scorer in the history of the top Croatian league pic.twitter.com/w9BH1H08jK

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) March 31, 2023