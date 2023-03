(VIDEO) SKUPINA HULIGANA CIPELARILA ČOVJEKA: Sramotan incident u Osijeku: ‘Bilo je odvratno. Ljudi su uznemireni’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ružne scene iz Osijeka šokirale su Hrvatsku. Skupina huligana je napala i cipelarila čovjeka koji je ležao na podu. Sve se dogodilo za vrijeme utakmice Futsal Dinama i Osijeka rekla je svjedokinja za 24 sata.

“Bijeli kombi za najam stajao je kod zgrade sigurno sat i pol, dva. U blizini su bila parkirana još tri auta, baš je bilo sve smišljeno. Čovjeka na tlu cipelarili su bar minutu u jednom osječkom kvartu” izjavila je.

Sudeći prema snimci, na kojoj se čuje kako skandiraju ‘Mi smo purgeri, najjači smo najjači’ govori PU Osječko-baranjska te su dodali da su upoznati s incidentom.





Sramota

Riječ vjerojatno onda o huliganima koji svojim ponašanjem sramote navijačku skupinu koju predstavljaju. Svjedokinja je za 24 sata još dodala:

“Njih je bilo sigurno 40, to je bilo odvratno. Sve je trajalo oko tri, četiri minute, ljudi su bili užasno uznemireni, cijelo susjedstvo je gledalo s prozora što se događa. Tu je dječji park, navodno su išli tuda i tukli su koga su stigli, pa i sebe međusobno, no to je jedna strana priče koja kruži, da je to navodno bilo dogovoreno između kohortaša i dinamovaca. Ali ovog čovjeka koji se vidi na snimci baš su cipelarili. On bi se jadan skvrčio, pa bi ga druga dvojica razvukla da ga ponovno mogu udariti.”

Video uznemirujućeg sadržaja možete pogledati OVDJE.