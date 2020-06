(VIDEO) SKANDALOZNA PROSLAVA U LIVERPOOLU: Šmrkali kokain s kape policajca!

Unatoč preporukama, Liverpoolovi navijači izašli su na ulice kako bi proslavili šampionsku titulu svog kluba.

Oko 1.000 navatrenijih (ili najneodgovornijih, kako vam drago) navijača okupilo se u blizini stadiona. Dakako, bez poštivanja ikakvih mjera.

Jučer je procurio i prilično skandalozan video na kojem se vide navijači koji s policijske kape šrmču kokain.

Prema izvještajima britanskih medija, navijači su se tijekom proslave sukobili s policijom pa je lako pretpostaviti odakle im ‘podloga’.

Proslavu je osudio gradonačelnik Joe Anderson koji je njihovo ponašanje nazvao ‘odvratnim’. No, njega od Redsa malo tko sluša – ionako je navijač lokalnog rivala Evertona.

Shocking video appears to show Liverpool fan snorting line of cocaine from police officer’s hat https://t.co/txH39IcKZe pic.twitter.com/wo1BGI6Ddy

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 28, 2020