(VIDEO) SKANDAL, POTUKLA SE MAJKA ZVIJEZDE I NAVIJAČI: Nisu se nimalo štedjeli

Ružne scene obišle su svijet kada je sinoć nakon domaćeg poraza Manchester Cityja od Tottenhama 3:2, došlo je do incidenta u kome je sudjelovao prvotimac Građana Phil Foden i njegova majka.

Poslije utakmice Foden je uz pratnju majke i osiguranja hodao hodnikom AO Arene u Manchesteru, kada je skupina navijača domaćih počela provocirati Fodena koji ih nije doživio.

No njegova majka Clair našla se uvrijeđenom pogrdnim riječima upućenim njenom sinu, te se ona umiješala u cijelu zbrku i fizički se krenula obračunati s provokatorom.

Šaka u glavu

Clair je u jednom trenu odgurnula jednog od provokatora, na što je ovaj odgovorio udarcem šakom u lice žene, da bi se zatim oko njih stvorila čitava gužva u kojoj je sudjelovao i Foden.

Podsjetimo, Foden voli zaviriti u čašicu i sklon je incidentima u alkoholiziranom stanju, bio je par puta na “ledu” kod Guardiole, ali ovaj put britanska javnost stala je na stranu igrača i njegove majke.

So let’s just imagine your Mum being punched by a complete stranger while you’re trying to enjoy your night at the boxing and then people saying oh naughty Phil Foden got himself in a fight. What a bizarre country we live in #mcfc pic.twitter.com/dPfRAl6nsU

