(VIDEO) SJEĆATE LI SE CICINOG ČUDA SA ZAGREBOM? Rastavio je Dinamo i Hajduk u gostima, stvorio Olića i šokirao baš sve!

Autor: Andrija Kačić Karlin

O Zlatku Kranjčaru mogu se napisati tisuće priča. Mi ćemo ih samo nekoliko. A svaka je toliko draga, slatka na svoj način. Dinamo, Zagreb, Rijeka, reprezentacija, inozemstvo, Crna Gora… Gdjegod je radio bio je omiljen.

Da, Nogometni klub Zagreb je pod vodstvom Zlatka Kranjčara postao prvak 2002. godine. To je bila prava senzacija jer do tada nitko u Hrvatskoj nije bio osim Dinama i Hajduka. K tome, Zagrebu prije tog prvenstva nitko nije davao šanse.

Danas je Zagreb obični niželigaš i ovo vrijeme s Kranjčarom najsvjetlije je razdoblje njegove povijesti.

U Zagreb su ga pozvali tadašnji čelni ljudi Zagreba, predsjednik Miro Marčinković i direktor Drago Marić. Kranjčar je prihvatio izazov. U momčadi je imao mladog Ivicu Olića, već u prvom dijelu prvenstva Kranjčar je sa Zagrebom stekao šest bodova prednosti ispred Dinama i Hajduka. Još uvijek su i tada postojale sumnje, bilo je pitanje hoće li to Zagreb uopće izdržati?

U nastavku prvenstva Zagreb je nastavio po starom, redao je pobjede. Naslov je osigurao u pretposljednjem kolu, u Čakovcu. Pobjedom, dakako.









Bolje rečeno, Zagreb je prvenstvo riješio tri kola prije kraja pobjedom 2-1 nad Dinamom na krcatom stadionu u Kranjčevićevoj golom Poldrugača u 88. minuti. Prvenstvo se igralo dvokružno sa 16 klubova, a Zagreb je završio s dva boda ispred Hajduka (koji je vodio Slaven Bilić) te čak osam ispred Dinama. Da, Zagreb je sredio i Hajduka u Splitu…

Upriličena je velika fešta u zadnjem kolu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, u dvoboju protiv Kamen Ingrada iz Velike. Svi igrači zajedno s trenerom Kranjčarom utakmicu su dočekali s ofarbanim kosama u bijelu boju. Postoje i fotografije, veselje je bilo veliko, prava euforija.

“Neću uložiti četiri milijuna maraka za peto mjesto”









Kranjčar je o tim svojim danima u Zagrebu govorio:

“Ovaj Zagreb podsjetio me na moju generaciju Dinama iz 1982. jer su u obje momčadi igrali doista vrhunski igrači. No, ova ekipa Zagreba je drastično izmijenjena u odnosu na momčad koju sam preuzeo nakon Uskrsa, kada sam došao u Kranjčevićevu. U međuvremenu smo se riješili nekih igrača koji su bili limitirani, a veliku ulogu odigrao je predsjednik Miro Marčinković koji je rekao da ne želi uložiti četiri milijuna maraka u borbu za peto ili šesto mjesto, nego za ulazak u neki od europskih kupova. Zato smo tijekom ljetnog prijelaznog roka doveli skupinu odličnih igrača Olića, Brnjića, Hasančića i Duru te nekolicinu drugih za koje smo pravilno procijenili kako su u stanju omogućiti da Zagreb na kraju prvenstva osvoji jedno od prva tri mjesta. Već poslije nekoliko kola vidjelo se da smo jači nego što smo mislili, a kada smo u 12. kolu odigrali tri prema tri s Dinamom u Maksimiru, shvatili smo da to nije slučajnost i da više ne možemo bježati od uloge favorita. Ubrzo smo u Splitu pobijedili Hajduk i tada nam je definitivno postalo jasno da je Zagreb spreman za titulu prvaka Hrvatske te da je stiglo vrijeme da se prekine 12 godina duga dominacija Dinama i Hajduka”.

Čarolija Zagreba nije dugo trajala, ponestalo je novaca, otišao je Kranjčar, potom i predsjednik Marčinković i direktor Marić. Ostala je samo uspomena i fotografije. Otišao je i Cico Kranjčar. Boli, baš boli…