(VIDEO) SHAQUILLE O’NEAL ZAVRŠIO U BOLNICI: U ekshibicijskom meču pao s ringa na stol

Jedan od najboljih NBA košarkaša svih vremena Shaquille O’Neal odlučio je priključiti se hrvanju, bolje rečeno Američkoj inačici gdje se bore kečeri, te je odradio svoj debi na promociji AWE Dynamite no nije baš najbolje prošao.

O’Neal je tako nastupio u tandemu s Jade Cargill protiv Cody Rhodes i Red Velvet, i sve je izgledalo kao dobra zabava dok Shaq nije u pokušaju povratka u ring napadnut od Codyja koji ga je srušio na prikladno postavljeni stol.

. @SHAQ goes through the table! 😱 Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama pic.twitter.com/RVGmeqCR4h

Ipak izgleda kako se Shaq u tom trenutku ozlijedio te ga je hitna pomoć odvela u obližnju bolnicu.

Kako je O’Neal malo viši od normalnih ljudi ekipa hitne je imala problema zatvoriti vrata od vozila pa je Shaq morao povući noge kako bi se zatvorila.

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY









