(VIDEO) ŠARAPOVA BEZ GRUDNJAKA PODIJELILA TROFEJ! Pogledajte kako je slavna Ruskinja sve iznenadila

Max Verstappen osigurao je start s prve pozicije za uzbuđenja ulicama Monte Carla u glasovitoj i najpoznatijoj utrci Formule 1, a dobio je i malo iznenađenje nakon što je bio najbrži na službenom “treningu”.

Naime, kad je izašao iz bolida, te kad je krenuo po svoju nagradu u obliku gume, tamo ga je dočekala za neke “neprepoznatljiva” Marija Šarapova.

Dakle, danas 36-godišnja Ruskinja značajno je promijenila izgled u odnosu na dane kad je osvajala najveće svjetske turnire, bila prva igračica svijeta.

Prepoznatljiva “plava” kosa otišla je u mirovinu, sad je – brineta. Šarapova je, kao što vidite na fotografijama, nosila žutu kombinaciju, ali do izražaja je došlo, među fanovima na društvenim mrežama, i to što nije imala – grudnjak.

Prije dvije godine oprostila se od profesionalnog tenisa, postala je majka, a u kneževini je pokazala da je i dalje – “atraktivna”.

5-time Grand Slam champ & former world no. 1 Maria Sharapova with Max Verstappen, today in Monaco! 👑 pic.twitter.com/ds339eCflR

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 27, 2023