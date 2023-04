(VIDEO) RONALDO ŠOKIRAO U PRVOJ UTAKMICI POD HRVATOM! Hvatao se za ‘onu stvar’, a izveo i još veće divljaštvo

Cristiano Ronaldo je sa svojim suigračima u dresu saudijskog Al Nassra krenuo dalje u tamošnjem prvenstvu u prvoj utakmici otkako je momčad preuzeo hrvatski trener Dinko Jeličić, a u prvom nastupu pod Hrvatom portugalska zvijezda je više puta iskazala veliku nervozu, s dva poteza koja su najviše izašla izvan granica uobičajenog ponašanja.

Sve se zbivalo u porazu koji je Al Nassr doživio u gostima protiv Al-Hilala, s 2:0 za protivničku momčad u utakmici 25. kola uz golove Nigerijca Odiona Ighala iz dva kaznena udarca, u 42. i 62. minuti.

Ronaldo je prvi put ‘iskliznuo iz tračnica’ u 57. minuti, kada je svojeg protivnika srušio zahvatom kakav više spada u UFC borbe. Skočio je, protivničkog igrača je obgrlio oko vrata i onda oborio na tlo, a nakon svega, engleski sudac Michael Oliver reagirao je žutim kartonom za portugalsku zvijezdu.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Meanwhile… cristiano ronaldo is doing a UFC smack down 😂😂 Brossss pic.twitter.com/rQOTZP3Tqk

Svoju nervozu u danu koji je donio gostujući poraz Ronaldo je iskazao i prilikom odlaska s terena nakon završetka utakmice. S tribina stadiona u Rijadu čuli su se uzvici kojima se slavio Lionel Messi, s namjerom da se portugalsku zvijezdu isprovocira, a navijači su u tome očito i uspjeli jer se Ronaldo primio za svoj spolni organ, s prostačkom gestom kojom je poslao jasnu poruku u znak odgovora na provokacije.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮









📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ

— VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023