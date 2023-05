(VIDEO) REAL SE PRIMAO ZA GLAVU ZBOG OVE SITUACIJE! Sve se dogodilo prije gola, a evo zašto nije pomogao VAR

Na kraju prve polufinalne večeri u Ligi prvaka u kojoj su svjetla pozornice bila usmjerena na Real Madrid i Manchester City na travnjaku Santiago Bernabeua, puno se pričalo o lijepim potezima na obje strane. U prvom su planu bila dva prekrasna gola, Viniciusov za Real na kraju akcije u čijem je začetku sudjelovao Luka Modrić, a potom i udarac Kevina de Bruynea malo izvan kaznenog prostora za gostujuće izjednačenje, u situaciji u kojoj Thibaut Courtois nije imao pravi odgovor na golu domaćina.

Nakon tog poravnanja, igrači Reala su bili nezadovoljni i prosvjedovali su zbog situacije koja se dogodila ranije u akciji zaključenoj De Bruyneovim udarcem za 1:1. Kako je pokazala zamrznuta slika, gostujuća momčad je prije gola nastavila igrati iako je lopta prešla aut-liniju dok ju je Cityjev igrač pokušao zadržati u terenu, to nije dosuđeno, a nedugo potom na scenu je izbio De Bruyne koji je razveselio goste.

Bio je to trenutak koji je jednog nogometnog zaljubljenika baš jako razljutio, s oštrim riječima koje je imao na Twitteru.

“Ovo je bilo prije nego je De Bruyne zabio. Cijela klupa Reala viče prema četvrtom sucu da se barem reagira VAR-om, ipak je to prokleto polufinale Lige prvaka, ali VAR se nije uključio”, napisao je taj čovjek.

“Sjajan posao, UEFA, sjajan posao FC Petrodolari! Ne samo da im date da svake godine krše financijski ‘fair-play’ nego sad još i ovo”, dodao je nogometni zaljubljenim u svojoj reakciji, aludirajući na to da Manchester City ide ‘na pogon’ novca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

The build up to De Bruyne's goal. The entire Real Madrid bench screaming at the 4th referee to at least check VAR, it's a freakin UCL semi-final, but no VAR check.

Great job UEFA and great job Petrodollars FC! Not only do you allow them to breach FFP every year but this too 👏🏻 https://t.co/X6CfLTXVYk pic.twitter.com/S54KB6Pecs

