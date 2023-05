(VIDEO) REAL S MODRIĆEM IZGUBIO, SUIGRAČA TUKLI I VRIJEĐALI! Bunio se i pokazivao na tribine, a onda podivljao

Real Madrid je u utakmici 35. kola španjolskog prvenstva doživio gostujući poraz od Valencije, bilo je 1:0 za domaću momčad koja se time približila ostanku u najjačem rangu, a više od akcija u kojima se tražio gol, odjeknulo je što se događalo s jednim od suigrača Luke Modrića u dresu Reala.

Vrlo ružno iskustvo prošao je Brazilac Vinicius Junior, kojeg nisu štedjeli protivnički igrači, a bio je i na meti tribina stadiona Mestalla.

Sve je krenulo nakon jedne akcije u kojoj je Vinicius bio sredinom drugog poluvremena. Bio je u naletu po lijevoj strani, a tada je prema njemu stigla druga lopta koju je prema njemu ispucao Eray Comert.

Igrač Valencije je za to bio kažnjen žutim kartonom koji je zbog nesportskog poteza dobio u 70. minuti. Sve je izazvala druga lopta kao ‘strano tijelo’ na terenu dok je s onom ‘pravom’ loptom jurišao Realov Brazilac, a Comertov potez ga je u tom naletu zaustavio.

Dogodio se Viniciusov pad zbog kojeg mu je lopta pobjegla u gol-aut, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Nakon toga se našao i na meti domaćih navijača, koji su ga gađali predmetima i vrijeđali su ga rasistički, a nakon što je Brazilac upozoravao suca što se događa pokazujući prema tribinama, Valencijini navijači su samo postali još žešći.

Bilo je napeto i u sudačkoj nadoknadi na kraju susreta. Viniciusa se tada htio dohvatiti domaći golman, Gruzijac Giorgi Mamardašvili u akciji koju možete pogledati – ovdje.

Gruzijski čuvar mreže na domaćim vratima je sasvim izgubio živce, a Viniciusa je onda uhvatio i Toni Lato koji ga je obuhvatio rukom u ‘kravatu’, počeo ga je gušiti.

Vinicius Jr got fouled, kicked by a ball, racially abused, choked by the opponent and somehow ended up being the only one with a red card…









This league is not serious. pic.twitter.com/zFBm0b2UuO

— Noodle Vini (@vini_ball) May 21, 2023