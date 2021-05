(VIDEO) REAL NASTAVLJA UTRKU: Modrić prekrasno zabio i blistao u uvjerljivoj pobjedi

Autor: I.K.

Real Madrid zadržao je korak s gradskim rivalom Atleticom u borbi za naslov prvaka u španjolskoj Primeri. Real je u četvrtak u večernjem programu u 36. kolu s 4:1 bio jači od Granade, a na putu do gostujuće pobjede istaknuo se Luka Modrić, koji je odradio punu minutažu u dresu Madriđana.

Modrić je u 17. minuti zabio prvi gol na utakmici. Učinio je to na kraju odlične Realove akcije, sa zaključkom jako lijepim udarcem s lijeve strane kaznenog prostora.

Gol hrvatskog majstora pogledajte ovdje.

Real sve riješio u završnici

Modrić je u ranoj fazi utakmice iskoristio proigravanje 19-godišnjeg Miguela Gutierreza, utrčao je u pravi trenutak iza protivničke obrane i preciznim udarcem poslao je loptu kroz noge Granadinog golmana Ruija Silve.

Gosti iz Madrida povisili su vodstvo zaslugom Rodryga u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena, a Granada je u drugom poluvremenu vratila nadu u povratak golom Jorgea Moline u 71. minuti. No, ta domaća nada nestala je u završnoj fazi susreta. To se dogodilo brzinski, u samo dvije minute, kada su Realu bijeg do završnih 4:1 donijeli Alvaro Odriozola (75′) i Karim Benzema (76′).

Madridski klubovi na vrhu

Real je ovom pobjedom stigao na dva boda zaostatka za vodećim Atleticom, koji je u srijedu u 36. kolu kod kuće s 2:1 slavio protiv Real Sociedada.

Idući izazovi na madridske klubove stižu u nedjelju u pretposljednjem kolu Primere. Atletico će dočekati Osasunu, dok Real ide u Bilbao, gdje će se sresti s domaćim Athleticom.