(VIDEO) REAL MADRID OSVOJIO DVADESETI KUP KRALJA! Tudor izgubio drugo mjesto u Francuskoj

Finale Kupa kralja između Reala i Osasune bilo je nabijeno emocijama, jednako kao i uvertira u kojoj su se na ulicama Seville potukli navijači, a na kraju pobjedu je u dosta izjednačenoj utakmici odio

Real je poveo već u drugoj minuti, kada se Vinicius sjurio po lijevoj strani i dodao Rodrygu, koji zabija za 1:0 Reala. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon toga Real traži i dalje pogodak, Alaba je pogodio gredu, a jedan udarac Benzeme golman Osasune je sjajno obrani. Momčad našeg Ante Budimira imala je isto jednu odličnu priliku, ali je Carvajal uspio izbaciti loptu prije nego što je ušla u gol.

Na kraju prvog poluvremena, kada su igrači obje momčadi krenuli prema svlačionici došlo je do naguravanja, ali srećom strasti su se relatvno brzo smirile.

Modrićev ‘sin’ za pobjedu

Drugo poluvrijeme bolje je otvorila Osasuna, Real je stao iza lopte kao da čuva rezultat i to im se osvetilo u 58. minuti kada je odlično pogodio Lucas Toro za 1:1. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon toga igralo se pretežno na sredini terena, iako je Real stalno prijetio preko Viniciusa, koji je opet pobjegao po lijevo strani Realovog napada u 70. minuti, zavrnuo je prema Krossu, čiji je udarac blokiran, ali lopta dolazi opet do Rodryga, koji zabija za 2:1 Reala. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon toga Osasuna pokušava doći do izjednačenja, a u 80. minuti ulazi Luka Modrić umjesto Krossa u želji Ancelottija da donese prevagu u sredini terena i stane na loptu.

Na kraju Real Madrid je osvojio svoj 20 Kup kralja, dok je Osasuna izgubila svoje drugo finale tog natjecanja.

Pobjeda Cheslea

U Engleskoj se igralo regularno kolo, a nakon sedam neuspjeha Chelsea je napokon uspio pobijediti i to na gostovanju Bornemouth 3:1 i tako ostvario prvu pobjedu u 10 utakmica.

Chelsea get their first win in 10 matches 😅 pic.twitter.com/5vc8zGvwUZ

Manchester City na svom je terenu dobio Leeds 2:1 i tako se odmaknuo Arsenalu na četiri boda. Tottenham je s 1:0 pobijedio Crystal Palace, a s istim rezultatom Liverpool je pobijedio Brentford.

U Italiji Inter je kao gost pobijedio Romu s 2:0 i tako gurnuo Mourinhovu momčad na sedmo mjesto van euro zone, dok je Milan pobijedio Lazio istim rezultatom 2:0. Napoli je osvojio naslov, ali borba za drugo mjesto i Ligu prvaka još je potpuno otvoreno.

Poraz Tudora

U Francuskoj Marseille je izgubio na gostovanju kod Lensa 2:1 i tako im prepustio drugo mjesto na tablici. Renens Lovre Majera izgubio je od Nice na gostovanju isto 2:1 i tako ispao iz mjesta koje vodi u Euro kupove.

RC Lens beat Marseille 2-1 to leapfrog them into second in Ligue 1. 👀

Lens are only three points back of PSG for first in France with four games to play. 🇫🇷 pic.twitter.com/GWSPJGu1pT

