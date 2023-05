(VIDEO) RAZBIO NAVIJAČICI NOS, PA SE ISPRIČAO! Mbappe na kraju povukao pravi potez

Zanimljivo je bilo za vikend u francuskoj ligi. Pisali smo o novom porazu Igora Tudora, Messi je srušio rekord po broju golova u ligama petice, a u epicentru je i Mbappe!

Naime, nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Francuske odigravši 1:1 na gostovanju u Strasbourgu, čime su i matematički postali nedostižni drugoplasiranom Lensu koji će, uz Parižane, predstavljati francusku Ligue 1 u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Ali na dvoboju se dogodila i jedna neugodna situacija. Naime, Kylian Mbappe je tijekom zagrijavanja slučajno loptom pogodio jednu djevojku i razbio joj nos.

Čini se da su navijači pomalo bili u šoku čim su vidjeli krv, nije baš dobro izgledalo, no djevojka se samo smijala čim se vidjela da joj prilazi francuski nogometaš.

Mbappe joj se stalno ispričavao pa joj je u znak isprike poklonio i dres s utakmice, a njegov potez je oduševio mnoge.

Kylian Mbappé goes over to check up on a woman he accidentally hit with a shot, during the warm-up in Strasbourg.

(📽@Footballogue)pic.twitter.com/kWHgDXET2v

— Get French Football News (@GFFN) May 27, 2023