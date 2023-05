(VIDEO) RASPUCANI HRVATI PO EUROPI! Postigli jako važne golove za svoje klubove

Prvenstva diljem Europe ulaze u svoju završnicu, a u subotnjim poslijepodnevnim susretima Hrvati su odigrali značajne uloge za njihove klubove.

Jedan od važnijih golova u karijeri postigao je bivši Vatreni Milan Badelj, koji je zabio važan gol za pobjedu Genoe protiv Ascolija za 2:1, kojim se Genoa nakon godinu dana vratila u Serie A.

Badelj je gol za 2:0 postigao u 63. minuti susreta, kojim je najstariji talijanski klub osigurao povratak u elitni razred. Milan za Genou nastupa od 2020. godine kada je došao iz Lazia.

Zabili Beljo i Krama

Andrej Kramarić zabio je svoj deseti gol sezone u pobjedi njegovog Hoffenheima protiv Eintrachta, a vatreni je bio precizan iz penala za 2:0 i nastavak bijega od zone ispadanja. Kramarićev gol pogledajte OVDJE.

Krajnji rezultat je bio 3:1, a to je bio 113 gol za Hoffenheim što ga čini najboljim strijelcem tog kluba u povijesti.

#Kramaric calmly slots the ball home, sending Trapp the wrong way!

| 41' | 🔵 2:0 🔴 | #TSGSGE pic.twitter.com/jukKqhdv2e









